POL-HX: Frau stürzt mit E-Bike aufgrund von Glätte
Höxter (ots)
Am Montagmorgen, 9. Februar, kam es in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.25 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau aus Höxter mit einem E-Bike auf der Paul-Keller-Straße in Höxter. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Straße Galgenstieg einzubiegen. Aufgrund von Straßenglätte verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden./rek
