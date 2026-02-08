Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Gestohlener Opel Astra dank Hinweisgeberin in Holzminden aufgefunden - Ermittlungen dauern an

Holzminden (ots)

Durch eine aufmerksame Hinweisgeberin konnte der im Bereich Holzminden als entwendet gemeldete graue PKW Opel Astra am Freitagabend (06.02.2026) in Holzminden in der Nordstraße geparkt aufgefunden werden. (Meldung vom 06.02.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6212030)

An dem Fahrzeug konnte ein erheblicher Unfallschaden am rechten Vorderrad sowie am Kotflügel festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Wagen nach einem Verkehrsunfall noch eine Strecke mit dem beschädigten Rad im Stadtgebiet Holzminden zurückgelegt haben.

Weitere Hinweise zu den Tatumständen, dem Pkw und/oder Personen, die mit dem Pkw in Verbindung stehen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05531-958-0 oder per E-Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de entgegen.

