PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Gestohlener Opel Astra dank Hinweisgeberin in Holzminden aufgefunden - Ermittlungen dauern an

Holzminden (ots)

Durch eine aufmerksame Hinweisgeberin konnte der im Bereich Holzminden als entwendet gemeldete graue PKW Opel Astra am Freitagabend (06.02.2026) in Holzminden in der Nordstraße geparkt aufgefunden werden. (Meldung vom 06.02.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6212030)

An dem Fahrzeug konnte ein erheblicher Unfallschaden am rechten Vorderrad sowie am Kotflügel festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Wagen nach einem Verkehrsunfall noch eine Strecke mit dem beschädigten Rad im Stadtgebiet Holzminden zurückgelegt haben.

Weitere Hinweise zu den Tatumständen, dem Pkw und/oder Personen, die mit dem Pkw in Verbindung stehen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05531-958-0 oder per E-Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Polizeikommissariat Holzminden
i.A.: Niko Stille, PK
Telefon: 05531/958-0
E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:50

    POL-HM: PKW aus Wohngebiet entwendet

    Holzminden (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (02.02.2026) 10:00 Uhr, und Mittwoch (04.02.2026) 10:00 Uhr, wurde in der Liethstraße in Holzminden ein grauer Pkw Opel Astra entwendet. Das Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:45

    POL-HM: Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und Cannabis erwischt

    Salzhemmendorf (ots) - Am Mittwoch (04.02.2026) gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Bad Münder einen Fahrzeugführer in Salzhemmendorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann seinen VW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren