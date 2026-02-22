Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heslach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (22.02.2026) kam es im Viereichenhautunnel zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes SL 320 fuhr gegen 01.20 Uhr mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit die Leonberger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Am Tunnelportal des Viereichenhautunnels verlor der 21-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Tunnelwand. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 17.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben eines Zeugen ist das Unfallauto kurz zuvor im Heslacher Tunnel mit zwei weiteren hochmotorisierten Autos der Marke Mercedes aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

