Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 37-Jähriger greift Personengruppe und Polizeibeamte an

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (19.02.2026) eine fünfköpfige Personengruppe angegriffen und sich anschließend gegen die vorläufige Festnahme gewehrt haben. Der 37-jährige Mann soll gegen 21.50 Uhr ein Restaurant an der Rembrandtstraße verlassen und daraufhin eine fünfköpfige Gruppe angegriffen und geschlagen haben. Der Gruppe gelang es den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten und an diese zu übergeben. Hierbei beleidigte er die Beamten und schlug und trat nach ihnen. Eine 34-jährige Polizeibeamtin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der stark alkoholisierte 37-Jährige wurde anschließend in den Polizeigewahrsam verbracht und am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

