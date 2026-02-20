PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf /-West (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (14.02.2026) bis Donnerstag (19.02.2026) in eine Wohnung an der Landauer Straße und in ein Einfamilienhaus an der Hasenbergsteige eingebrochen. An der Landauer Straße hebelten die Täter am Donnerstag, zwischen 16.00 Uhr und 18.40 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. An der Straße Hasenbergsteige brachen die Täter zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Donnerstag, 09.00 Uhr, die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Haus und stahlen hochwertigen Schmuck, mehrere Laptops und Tablets im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 15:30

    POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem sich am Dienstag (17.02.2026) ein 58 Jahre alter Mann an der Stadtbahnhaltestelle Sillenbuch entblößt haben soll. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann gegen 17.30 Uhr sein Glied entblößt und daran manipuliert haben soll. Um zu verhindern, dass ein junges Mädchen darauf aufmerksam wird, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 15:29

    POL-S: Sexuelle Handlungen auf Spielplatz - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Ein 68-Jähriger soll am Donnerstagmittag (19.02.2026) neben einem Spielplatz in der Böblinger Straße vor Kindern sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt haben. Der Mann soll gegen 15.50 Uhr auf einem Fußpfad neben dem Spielplatz gestanden sein und dort mit geöffneter Hose an seinem Glied manipuliert haben. Den Blick soll er dabei auf zwei spielende Kinder gerichtet haben. Der Mann ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:53

    POL-S: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit angeblichen Insolvenzkanzleien

    Stuttgart (ots) - Derzeit häufen sich Betrugsfälle, bei denen sich Täter als Kanzleien für Insolvenzrecht ausgeben und Unternehmen sowie vereinzelt auch Privatpersonen anschreiben. Die Polizei warnt vor der Masche und rät zu besonderer Vorsicht. Erst vor wenigen Tagen erwarb ein Geschädigter von einer angeblich in Stuttgart ansässigen Kanzlei einen Bildschirm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren