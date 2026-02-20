Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf /-West (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (14.02.2026) bis Donnerstag (19.02.2026) in eine Wohnung an der Landauer Straße und in ein Einfamilienhaus an der Hasenbergsteige eingebrochen. An der Landauer Straße hebelten die Täter am Donnerstag, zwischen 16.00 Uhr und 18.40 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. An der Straße Hasenbergsteige brachen die Täter zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Donnerstag, 09.00 Uhr, die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Haus und stahlen hochwertigen Schmuck, mehrere Laptops und Tablets im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

