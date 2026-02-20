PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Handlungen auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 68-Jähriger soll am Donnerstagmittag (19.02.2026) neben einem Spielplatz in der Böblinger Straße vor Kindern sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt haben. Der Mann soll gegen 15.50 Uhr auf einem Fußpfad neben dem Spielplatz gestanden sein und dort mit geöffneter Hose an seinem Glied manipuliert haben. Den Blick soll er dabei auf zwei spielende Kinder gerichtet haben. Der Mann wurde kurze Zeit später von alarmierten Polizeibeamten kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 68-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

