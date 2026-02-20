Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin stürzt in Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 78-Jahre alte Frau ist am Donnerstag (19.02.2026) in einer Stadtbahn der Linie U19 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Seniorin stieg gegen 15.20 Uhr an der Haltestelle Wilhelmsplatz in die Bahn ein und setzte sich im Eingangsbereich auf ihren Rollator. Als die Stadtbahn anfuhr, fiel sie zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

