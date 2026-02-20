Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem sich am Dienstag (17.02.2026) ein 58 Jahre alter Mann an der Stadtbahnhaltestelle Sillenbuch entblößt haben soll. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann gegen 17.30 Uhr sein Glied entblößt und daran manipuliert haben soll. Um zu verhindern, dass ein junges Mädchen darauf aufmerksam wird, versuchte er es in ein Gespräch zu verwickeln, was ihm nur teilweise gelang. Weitere Zeugen oder die Eltern des Mädchens werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

