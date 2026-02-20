Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Klinikpersonal und Polizeibeamte angegriffen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (19.02.2026) in einem Krankenhaus an der Hackstraße das Klinikpersonal und die hinzugerufenen Polizeibeamte angriffen haben. Der 34-jährige Mann wurde bereits am Vortag, 18.02.2026, aufgrund von übermäßigem Drogenkonsum in das Krankenhaus eingeliefert. Als er am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, durch den diensthabendenden Arzt entlassen werden sollte, soll er unvermittelt das Klinikpersonal angegriffen haben. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, soll er die Beamten ebenfalls angegriffen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben. Eine 55-jährige Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Der 34-Jährige blieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

