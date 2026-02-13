PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

B51 Stadtkyll (ots)

Am 12.02.2026 ereignete sich gegen 18:55 Uhr auf der B51 Höhe Anschlussstelle Stadtkyll/Kronenburg in Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW mehrere Warnbaken beschädigte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Der Unfallverursacher konnte im Nachgang festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften zum Unfallzeitpunkt mindestens LKW und ein weiterer PKW in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle oder gar in noch unbekannter Weise davon betroffen gewesen sein. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die betreffenden Fahrzeugführer in der Nähe zum Unfallort, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551-9420
Fax: 06551-94250
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 23:27

    POL-PDWIL: E-Scooter in Fußgängerzone gestohlen

    Bernkastel-Kues (ots) - Am Mittwoch, den 12.02.2026, wurde in der Zeit zwischen 06:35 Uhr und 12:20 Uhr aus der Fußgängerzone vor dem Hotel "Römischer Kaiser" ein E-Scooter entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers KOOLUX. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:11

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 11.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz des LIDL-Marktes in Wittlich. Hier kollidierte er beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke mit einem querenden Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine silberne Limousine gehandelt haben. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:10

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.02.2026 gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 02.02.2026 eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Landstraße 141 zwischen "Hof Breit" und Wittlich. Hier kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, welches vollends aus dem Boden gerissen wurde. Es darf ...

    mehr
