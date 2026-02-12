Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 11.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz des LIDL-Marktes in Wittlich.

Hier kollidierte er beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke mit einem querenden Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine silberne Limousine gehandelt haben.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell