Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 09.02.2026 bis 10.02.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Hier rangierte er vermutlich im Bereich zur Einmündung in die "Wallstraße" und kollidierte hierbei mit einem dort befindlichen Wohnanwesen.

Die Fassade des Anwesens wurde hierdurch beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell