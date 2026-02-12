PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: E-Scooter in Fußgängerzone gestohlen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch, den 12.02.2026, wurde in der Zeit zwischen 06:35 Uhr und 12:20 Uhr aus der Fußgängerzone vor dem Hotel "Römischer Kaiser" ein E-Scooter entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers KOOLUX.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531 9527-0
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

