POL-S: Balkonbrand
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Auf dem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Möhringer Landstraße ist am Sonntagmorgen (22.02.2025) ein Feuer ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zu Folge gerieten gegen 04.15 Uhr mutmaßlich infolge einer unsachgemäßen Entsorgung einer Zigarette Teile der Gebäudefassade und die Fensterläden in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bei dem ein Gesamtschaden von zirka 20.000 Euro entstand.
