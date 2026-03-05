PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 15.000 Euro Sachschaden nach Brand eines Wohnhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.03.2026) gegen 21:15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Bissinger Straße nach in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem ein Feuer an einem Wohnhaus im Ortsteil Untermberg gemeldet worden war. Wie sich herausstellte, war mutmaßlich die Dampfsperre des Daches in Brand geraten. Dieser Brand weitete sich dann Richtung Dachdämmung und auf die Photovoltaikanlage aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Vorsorglich wurde das Wohnhaus geräumt und eine Straßensperrung für die Dauer der Löscharbeiten im Bereich der Bissinger Straße eingerichtet. Gemäß den ersten Ermittlungen könnten durchgeführte Baumaßnahmen im Laufe des Tages an dem Wohnhaus ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Nach Beendigung der Löscharbeiten war das Haus weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 11:01

    POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf der B 464 - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (04.03.2026) gegen 12.35 Uhr auf der Bundesstraße 464 südlich von Renningen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Renningen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr, der unter anderem auf die Bundesstraße 295 führt, kam ihr ein noch ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:33

    POL-LB: Böblingen: 85-Jährige wird Opfer von Anrufstraftätern

    Ludwigsburg (ots) - Eine 85 Jahre alte Böblingerin wurde am Mittwochnachmittag (04.03.2026) von Unbekannten angerufen, die vorgaben, dass die Tochter der Seniorin in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, würde eine Kaution von 70.000 Euro benötigt. Die Täter telefonierten rund drei Stunden mit der 85-Jährigen, die letztlich Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro an einen Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren