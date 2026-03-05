Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 15.000 Euro Sachschaden nach Brand eines Wohnhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.03.2026) gegen 21:15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Bissinger Straße nach in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem ein Feuer an einem Wohnhaus im Ortsteil Untermberg gemeldet worden war. Wie sich herausstellte, war mutmaßlich die Dampfsperre des Daches in Brand geraten. Dieser Brand weitete sich dann Richtung Dachdämmung und auf die Photovoltaikanlage aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Vorsorglich wurde das Wohnhaus geräumt und eine Straßensperrung für die Dauer der Löscharbeiten im Bereich der Bissinger Straße eingerichtet. Gemäß den ersten Ermittlungen könnten durchgeführte Baumaßnahmen im Laufe des Tages an dem Wohnhaus ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Nach Beendigung der Löscharbeiten war das Haus weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell