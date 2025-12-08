Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Hauptzollamt trotz umfangreicher Bauarbeiten vollständig erreichbar

Barrierefreier Zugang ist gewährleistet

Karlsruhe (ots)

Trotz der aktuell großflächigen Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld des Hauptzollamts Karlsruhe, Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe, bleibt der Betrieb uneingeschränkt während der regulären Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 08:30 Uhr - 15:00 Uhr) aufrechterhalten. Bürgerinnen und Bürger können alle Abwicklungen, zum Beispiel die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, wie gewohnt in Anspruch nehmen.

Die Wegeführung rund um das Gebäude wurde entsprechend angepasst. Der Haupteingang ist weiterhin geöffnet und barrierefrei erreichbar. Ferner stehen Parkplätze direkt vor dem Gebäude zur Verfügung. Hinweisschilder vor Ort leiten Besucherinnen und Besucher auf dem kürzesten und sichersten Weg zum Eingang.

Allerdings sollte aufgrund der Baustellensituation mehr Zeit für die Anfahrt eingeplant werden.

