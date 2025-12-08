PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Hauptzollamt trotz umfangreicher Bauarbeiten vollständig erreichbar
Barrierefreier Zugang ist gewährleistet

HZA-KA: Hauptzollamt trotz umfangreicher Bauarbeiten vollständig erreichbar / Barrierefreier Zugang ist gewährleistet
  • Bild-Infos
  • Download

Karlsruhe (ots)

Trotz der aktuell großflächigen Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld des Hauptzollamts Karlsruhe, Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe, bleibt der Betrieb uneingeschränkt während der regulären Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 08:30 Uhr - 15:00 Uhr) aufrechterhalten. Bürgerinnen und Bürger können alle Abwicklungen, zum Beispiel die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, wie gewohnt in Anspruch nehmen.

Die Wegeführung rund um das Gebäude wurde entsprechend angepasst. Der Haupteingang ist weiterhin geöffnet und barrierefrei erreichbar. Ferner stehen Parkplätze direkt vor dem Gebäude zur Verfügung. Hinweisschilder vor Ort leiten Besucherinnen und Besucher auf dem kürzesten und sichersten Weg zum Eingang.

Allerdings sollte aufgrund der Baustellensituation mehr Zeit für die Anfahrt eingeplant werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe
Alina Holm
Telefon: 0721/1833-1072
E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Karlsruhe
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren