Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: auf offener Straße geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer kam es am Mittwoch (04.03.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1702 (Steinheimer Straße) zwischen Kleinbottwar und Großbottwar. Kurz vor dem Ortseingang Großbottwar soll ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Citroen mit Heilbronner Kennzeichen (HN-) einen 44-jährigen Rollerfahrer zunächst überholt, kurz vor dem Zweirad wieder eingeschert und anschießend ohne ersichtlichen Grund stark gebremst haben, sodass der Rollerfahrer dem Citroen von hinten auffuhr. Nach dem Fahrmanöver wollte der 44-Jährige den Unbekannten zur Rede stellen und lief zur Fahrertüre des Citroen. Hier stieg der Unbekannte aus seinem Fahrzeug aus und es kam es zunächst zu einem Wortgefecht. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte auf den Rollerfahrer mit den Fäusten eingeschlagen haben. Dieser setzte sich zur Wehr und brachte den Unbekannten zu Boden. Nachdem sich beide getrennt hatten lief der Zweiradfahrer zurück zu seinem Roller. Hierbei soll der Unbekannte den 44-Jährigen erneut körperlich angegangen und gestoßen haben, so dass dieser gegen seinen Roller fiel, welcher daraufhin umkippte. Zur weiteren Klärung der Angelegenheit wollten beide Verkehrsteilnehmer zu einer nahegelegenen Haltebucht fahren. Hier soll der Unbekannte den 44-Jährigen fortwährend beleidigt haben, weshalb dieser nach Hause fuhr und im Nachgang die Polizei verständigte. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen rund 30 bis 40 Jahre alten und rund 165 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben. Dieser hatte kurze Harre und einen Dreitagebart. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet diese, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

