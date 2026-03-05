Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte brechen in Wettbüro und Tankstelle ein

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag (05.03.2026) in ein Sportwettbüro und eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Wettterminals auf. So konnten sie eine noch unbekannte Menge Bargeld erlangen. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher einen Laptop. Anschließend zerstörten sie ein Fenster der Tankstelle und mutmaßlich auch mehrere Oberlichter, um so in den Verkaufsraum eindringen zu können. Die Unbekannten stahlen Zigarettenpackungen aus der Tankstelle sowie Bargeld aus einer Kasse. Der Wert des Diebesguts steht auch hier abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

