PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte brechen in Wettbüro und Tankstelle ein

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag (05.03.2026) in ein Sportwettbüro und eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Wettterminals auf. So konnten sie eine noch unbekannte Menge Bargeld erlangen. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher einen Laptop. Anschließend zerstörten sie ein Fenster der Tankstelle und mutmaßlich auch mehrere Oberlichter, um so in den Verkaufsraum eindringen zu können. Die Unbekannten stahlen Zigarettenpackungen aus der Tankstelle sowie Bargeld aus einer Kasse. Der Wert des Diebesguts steht auch hier abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:58

    POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Holzbach in Remseck am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:59

    POL-LB: Großbottwar: auf offener Straße geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer kam es am Mittwoch (04.03.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1702 (Steinheimer Straße) zwischen Kleinbottwar und Großbottwar. Kurz vor dem Ortseingang Großbottwar soll ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Citroen mit Heilbronner Kennzeichen (HN-) einen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:57

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz in der Buchstraße in Bietigheim geparkten Honda und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Honda entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren