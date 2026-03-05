POL-LB: Horb am Neckar (FDS) - Verkehrsrowdy entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen!
Ludwigsburg (ots)
Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6229303
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111 E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell