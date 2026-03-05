PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Horb am Neckar (FDS) - Verkehrsrowdy entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen!

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6229303

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: +49 (07231) 186 - 1111 E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:00

    POL-LB: Ludwigsburg: Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

    Ludwigsburg (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen fielen am Mittwoch (04.03.2026) zwei junge Männer auf, die gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Die beiden Männer hatte in der Bahnhofstraße ein mutmaßlich gestohlenes Herrenrad ohne Sattel dabei und warfen ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer. Anschließend begaben sie sich zu einem Fahrradständer, stahlen dort ein Damenrad und ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:02

    POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte brechen in Wettbüro und Tankstelle ein

    Ludwigsburg (ots) - Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag (05.03.2026) in ein Sportwettbüro und eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Wettterminals auf. So konnten sie eine noch ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:58

    POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Holzbach in Remseck am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren