Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Am Montag (16.02.26) konnte im Rahmen der Streifentätigkeit kurz nach 01:00 Uhr ein geparkter Transporter mit laufendem Motor in der Rudolf-Diesel-Straße festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz konnte der 35-jährige Fahrer angetroffen werden, welcher deutlichen Alkoholgeruch aufwies. Zudem konnten mehrere leere Bierflaschen im Transporter festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, weshalb der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötigem Laufenlassen des Motors eingeleitet.

