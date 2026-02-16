PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend (15.02.26) gegen 19:30 Uhr wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer in der Neustadter Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf diverse Betäubungsmittel. Im Fahrzeug konnte zudem eine geringe Menge Cannabis festgestellt werden. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

