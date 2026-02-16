PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raubdelikt am Hauptbahnhof

Frankenthal (ots)

Am 13.02.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Frankenthal zu einem Raubdelikt. Hierbei wurden zwei 14 und 15 jährige Geschädigten von einem 14 jährigen Tatverdächtigen aus Frankenthal, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angesprochen. Dieser forderte die Herausgabe von Bargeld und zeigte in diesem Zusammenhang ein Messer vor, um seine Forderung zu untermauern. Er entwendete nachfolgend 15 EUR Bargeld und flüchtete auf einem E-Roller. Der Tatverdächtige konnte anhand der abgegebenen Personenbeschreibung im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Er wurde im Nachgang an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Tim Seitz
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

