Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9

Speyer (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Speyer mit einem PKW der Marke Smart die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Dudenhofen prallte er aus noch ungeklärter Ursache frontal gegen den dortigen Fass-Anpralldämpfer. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen war im Rahmen der Unfallaufnahme für rund 80 Minuten gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könne, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 in Verbindung zu setzen.

