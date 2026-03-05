Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Hund stößt 45-Jährigen zu Boden - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem es am Mittwoch (04.03.2026) gegen 07.50 Uhr im Bereich des Bahnhofs Ditzingen zu einer fahrlässigen Körperverletzung gekommen ist. Ein 45 Jahre alter Mann war zu Fuß aus Richtung der Calwer Straße zum Bahnhof unterwegs, als er auf dem Gelände des Bahnhofs-Center von einem nicht angeleinten schwarzen Hund angesprungen wurde. Der Mann stürzte zu Boden und hielt den Hund mit einem Bein von sich weg, bis eine Frau hinzu kam. Diese kümmerte sich um das Tier, brachte es unter ihre Kontrolle und ging davon. Der Mann erstattete hierauf Anzeige bei der Polizei. Die Frau wurde als etwa 165 cm groß mit blonden Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-390 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell