Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unfallflucht in der Wilhelm Nagel-Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (04.03.2026) 19:00 Uhr und Donnerstag (05.03.2026) 09:00 Uhr einen in der Wilhelm-Nagel-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polzei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

