POL-LB: Holzgerlingen: 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (05.03.2026) zwischen 08:30 Uhr und 13:15 Uhr in der Böblinger Straße in Holzgerlingen. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit der linken Fahrzeugseite eines geparkten Kia. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

