PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: zwei Tatverdächtige nach Einbrüchen im Landkreis Ludwigsburg in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 32 und 46 Jahre befinden sich seit dem 26.02.2026 in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, am Abend des 14.11.2025 zwei Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg verübt zu haben.

Die Tatverdächtigen sollen in ein Wohnhaus in Freiberg am Neckar eingebrochen sein und Gegenstände im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen haben. Noch am selben Abend sollen die beiden Männer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Pleidelsheim eingebrochen sein. Mutmaßlich aufgrund der guten Haustechnik, ergriffen die Einbrecher jedoch die Flucht, ohne Beute gemacht zu haben.

Akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten schließlich auf die Spur der beiden Diebe, die am Abend des 25.02.2026 durch Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos vorläufig festgenommen werden konnten.

Am 26.02.2026 wurden die beiden albanischen Staatsangehörigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Es wird geprüft, ob der 32- und der 46-Jährige für weitere Einbruchsstraftaten verantwortlich sein könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:35

    POL-LB: Holzgerlingen: 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (05.03.2026) zwischen 08:30 Uhr und 13:15 Uhr in der Böblinger Straße in Holzgerlingen. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit der linken Fahrzeugseite eines geparkten Kia. Anschließend machte sich der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:34

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Dienstag (03.03.2026) zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim ereignete. Ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:04

    POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unfallflucht in der Wilhelm Nagel-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (04.03.2026) 19:00 Uhr und Donnerstag (05.03.2026) 09:00 Uhr einen in der Wilhelm-Nagel-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren