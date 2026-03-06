Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: zwei Tatverdächtige nach Einbrüchen im Landkreis Ludwigsburg in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 32 und 46 Jahre befinden sich seit dem 26.02.2026 in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, am Abend des 14.11.2025 zwei Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg verübt zu haben.

Die Tatverdächtigen sollen in ein Wohnhaus in Freiberg am Neckar eingebrochen sein und Gegenstände im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen haben. Noch am selben Abend sollen die beiden Männer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Pleidelsheim eingebrochen sein. Mutmaßlich aufgrund der guten Haustechnik, ergriffen die Einbrecher jedoch die Flucht, ohne Beute gemacht zu haben.

Akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten schließlich auf die Spur der beiden Diebe, die am Abend des 25.02.2026 durch Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos vorläufig festgenommen werden konnten.

Am 26.02.2026 wurden die beiden albanischen Staatsangehörigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Es wird geprüft, ob der 32- und der 46-Jährige für weitere Einbruchsstraftaten verantwortlich sein könnten.

