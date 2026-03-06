Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Pleidelsheim: Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Die schnelle bundesweite Zusammenarbeit der Polizei führte am Mittwochmorgen (04.03.2026) zur Festnahme eines 47-Jährigen, der im Verdacht steht, einen Pkw-Diebstahl begangen zu haben.

Der 47 Jahre alte polnische Staatsangehörige soll in der Nacht zum Mittwoch gegen 03.00 Uhr einen Audi A6 im Wert von etwa 50.000 Euro in der Hölderlinstraße in Pleidelsheim gestohlen haben. Mutmaßlich auf der Flucht in Richtung Polen konnte der 47-Jährige gegen 08:15 Uhr auf der Bundesautobahn 4 bei Burkau (Sachsen) von Kräften der Bundespolizei in dem Audi gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am 05.03.2026 einem Haftrichter am Amtsgericht Bautzen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und wies den 47-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

In derselben Nacht wurde in Pleidelsheim zudem ein Audi Q7 entwendet. Der gestohlene Pkw konnte am Morgen des 04.03.2026 in Polen, kurz nach der deutschen Grenze aufgefunden werden. Nach dem Täter wird derzeit gefahndet.

