Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Maschinen entwendet (04./05.03.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte ein am "Oberzellerhau" abgestelltes Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und daraus zahlreiche Maschinen entwendet. Zwischen 18 Uhr und 07.20 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugriff auf die in dem Fiat gelagerten Geräte und entwendeten schließlich Arbeitsmaschinen und Zubehör im Wert von rund 4.000 Euro.

Zu deren Abtransport nutzten sie vermutlich ebenfalls ein Fahrzeug.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "Oberzellerhau" beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Arbeitsgeräte geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Um das Risiko eines Fahrzeugaufbruchs und anschließenden Diebstahls möglichst zu vermeiden rät die Polizei:

Wenn möglich, parken Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und frequentierten Orten. Vermeiden Sie abgelegene oder dunkle Parkplätze.

Lassen Sie keine offensichtlich wertvollen Gegenstände wie Werkzeuge, Laptops oder Mobiltelefone im Fahrzeug. Wenn dies nicht möglich ist, verstecken Sie diese Gegenstände im Kofferraum oder unter einer Abdeckung, um sie aus dem Blickfeld von potenziellen Dieben zu halten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug immer abgeschlossen ist, auch wenn Sie nur für kurze Zeit weg sind. Aktivieren Sie die Alarmanlage, wenn Ihr Fahrzeug über eine solche verfügt.

Überlegen Sie, ob es möglich ist, besonders wertvolle Werkzeuge oder Ausrüstung - insbesondere über Nacht - in einem sicheren Lagerraum oder einem gesonderten, abgeschlossenen Bereich im Fahrzeug zu lagern.

Kennzeichnen Sie Ihre Werkzeuge und Ausrüstung mit Ihrem Namen, Ihrer Firma oder einer eindeutigen Identifikationsnummer. Dies kann es schwieriger machen, gestohlene Gegenstände zu verkaufen, und erhöht die Chancen, dass sie wiedererkannt und zurückgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell