Landkreis Rottweil) Vorfahrtsunfall fordert 25.000 Euro Schaden (05.03.2026)

An der Einmündung der Schramberger Straße und der Bundesstraße 462 hat sich am Donnerstagmorgen, gegen 5:45 Uhr, ein Unfall ereignet. Von der Schramberger Straße aus musste ein 58-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Doch rutschte er an der Einmündung vom Kupplungspedal und fuhr somit auf die Bundesstraße ein. Dort konnte eine vorfahrtsberechtigte 39-Jährige in einem Opel nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, durch den der Renault gegen eine Leitplanke schleuderte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro und der Opel musste abgeschleppt werden.

