Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 294

Landkreis Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich (05.03.2026)

Schiltach - B 294 (ots)

Auf der Bundesstraße 294 hat sich am Donnerstag, gegen 8 Uhr, ein Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ereignet. Der Aprilia-Fahrer kam auf Höhe der Einmündung zur Straße "Schmelze" von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Opel. Dadurch stürzte der 58-Jährige und verletzte sich schwer. Er musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

