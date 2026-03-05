Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Horb am Neckar (Lkr. Freudenstadt) - Verkehrsrowdy entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen! (04.03.2026)

Horb am Neckar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle entzieht sich ein Autofahrer und flüchtet mit über 200 km/h auf der Autobahn 81 Richtung Stuttgart.

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr versuchte die Polizei im Bereich der Dammstraße in Horb am Neckar einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, nachdem dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen ist.

Der VW-Fahrer missachtete das Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete über die B32 auf die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Dabei fuhr er mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und schaltete seine komplette Fahrzeugbeleuchtung aus. Zudem überholte der Pkw mehrfach rechts, auch über den Standstreifen.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen an denen mehrere Streifen beteiligt waren, gelang dem Fahrzeugführer die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die sich zur genannten Zeit auf der B32 im Bereich Horb oder auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart befanden und möglicherweise durch die Fahrweise des VW-Passat Fahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden unter der Telefonnummer 07451 96-200.

