PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Horb am Neckar (Lkr. Freudenstadt) - Verkehrsrowdy entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen! (04.03.2026)

Horb am Neckar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle entzieht sich ein Autofahrer und flüchtet mit über 200 km/h auf der Autobahn 81 Richtung Stuttgart.

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr versuchte die Polizei im Bereich der Dammstraße in Horb am Neckar einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, nachdem dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen ist.

Der VW-Fahrer missachtete das Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete über die B32 auf die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Dabei fuhr er mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und schaltete seine komplette Fahrzeugbeleuchtung aus. Zudem überholte der Pkw mehrfach rechts, auch über den Standstreifen.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen an denen mehrere Streifen beteiligt waren, gelang dem Fahrzeugführer die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die sich zur genannten Zeit auf der B32 im Bereich Horb oder auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart befanden und möglicherweise durch die Fahrweise des VW-Passat Fahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden unter der Telefonnummer 07451 96-200.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:37

    POL-KN: (Geisingen, Aulfingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Clubheim (02.03.2026)

    Geisingen, Aulfingen (ots) - Am Montag, am frühen Abend, haben Unbekannte versucht in das Clubheim am Sportplatz in Aulfingen einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 18.55 Uhr machten sich der oder die Täter an der Eingangstür zu schaffen, konnten diese aber schlussendlich nicht öffnen, so dass sie nicht in die Innenräume gelangten. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:15

    POL-KN: (Tuttlingen) 11-Jähriger bei Unfall auf der Zeughausstraße verletzt (03.03.2026)

    Tuttlingen (ots) - Ein Junge ist bei einem Unfall auf der Zeughausstraße am Dienstagmorgen verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr überquerte der 11-Jährige, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten die Straße und lief dabei in einen Renault eines 32-Jährigen, der das Kind aufgrund vereister Scheibe zu spät erkannte und trotz des Versuchs noch zu bremsen erfasste. Der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:00

    POL-KN: (Triberg im Schwarzwald / Schwarzwald Baar Kreis) Ladegerät gestohlen (03.03.2026)

    Triberg im Schwarzwald (ots) - An der Clara-Maria-Hofbauer-Straße hat sich am Dienstagvormittag ein Diebstahl zugetragen. Zwischen, 7:00 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Autoladegerät, welches vor einem Wohnhaus in der Einfahrt neben einem Mitsubishi lag. Der Dieb steckte das Gerät aus und nahm es widerrechtlich mit. Wer verdächtiges in der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren