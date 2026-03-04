Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 11-Jähriger bei Unfall auf der Zeughausstraße verletzt (03.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall auf der Zeughausstraße am Dienstagmorgen verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr überquerte der 11-Jährige, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten die Straße und lief dabei in einen Renault eines 32-Jährigen, der das Kind aufgrund vereister Scheibe zu spät erkannte und trotz des Versuchs noch zu bremsen erfasste. Der Bub schlug auf der Motorhaube auf und fiel anschließend auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den 11-Jährigen zur weitern Versorgung in ein Krankenhaus.

