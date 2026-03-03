Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Zäher Geldautomat - Zeugenaufruf (02.03.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Den Widerstand eines Geldautomaten konnten Diebe trotz brachialer Gewalt in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht brechen. Gegen 2 Uhr morgens versuchten die Unbekannten - mit einem vorher in VS-Villingen entwendeten Lastwagen - unter dem Einsatz mehrerer Spanngurte einen freistehenden Geldautomaten zu entwenden. Sie umwickelten den Automaten mit den Gurten und versuchten ihn dann mit dem Lastwagen aus seiner Verankerung zu reißen. Trotz erheblicher Beschädigungen am Automaten zeigte sich hier der Lastwagen als der Schwächere. Die Diebe flüchteten daraufhin in einem bereitgestellten Geländewagen in Richtung Schonach. Die eintreffende Polizei stellte den Lastwagen sicher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil, unter der Nummer 0741 / 4770, entgegen.

