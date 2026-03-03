Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Streitigkeit mündet in Schlägerei (01.03.2026)

Schramberg (ots)

In einer Gaststätte an der Straße "An der Steige" gerieten am frühen Sonntagmorgen drei Kontrahenten in Streit. Wegen eines Handys entbrannte zwischen einem 29-Jährigen und zwei unbekannten Männern ein Streit, der sich vor die Gaststätte verlagerte. Dort mündete die Auseinandersetzung in eine Körperverletzung. Die zwei Männer schlugen auf den 29-Jährigen ein und flüchteten anschließend. Nach einer medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort trat der Mann leichtverletzt den Weg nach Hause an. Die Polizei in Schramberg sucht nach den zwei Männern die osteuropäischer Herkunft und dunkel gekleidet waren. Hinweise zu ihnen können, unter der Nummer 07422 / 27010, gemeldet werden.

