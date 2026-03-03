Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Erneuter Kabeldiebstahl bei Solarpark (26.02.2026 - 27.02.2026)

Bräunlingen (ots)

Erneut ist es an einem Solarpark bei Döggingen zu einem Kabeldiebstahl mit einem hohen Sachschaden gekommen. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag betraten die unbekannten Einbrecher den Solarpark entlang der Bundesstraße 31. Sie entwendeten duzende Kilometer Kabel und verschwanden anschließend mit der Beute. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens wird im sechsstelligen Bereich beziffert. Verdächtigte Wahrnehmungen in dem Bereich, können an die Kriminalpolizei in Rottweil gemeldet werden (0741 / 4770).

