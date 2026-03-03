PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) Erneuter Kabeldiebstahl bei Solarpark (26.02.2026 - 27.02.2026)

Bräunlingen (ots)

Erneut ist es an einem Solarpark bei Döggingen zu einem Kabeldiebstahl mit einem hohen Sachschaden gekommen. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag betraten die unbekannten Einbrecher den Solarpark entlang der Bundesstraße 31. Sie entwendeten duzende Kilometer Kabel und verschwanden anschließend mit der Beute. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens wird im sechsstelligen Bereich beziffert. Verdächtigte Wahrnehmungen in dem Bereich, können an die Kriminalpolizei in Rottweil gemeldet werden (0741 / 4770).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

