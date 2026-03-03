POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Tankstelle (03.03.2026)
Donaueschingen (ots)
In den frühen Morgenstunden des Dienstags, haben sich Einbrecher an einer Tankstelle zu schaffen gemacht. Gegen 2:30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang in das Tankstellengebäude an der Neuen-Wolterdinger-Straße. Sie entwendeten Bargeld und verschwanden anschließend wieder. Die genaue Höhe des Schadens ist noch ungeklärt. Hinweise sind an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) zu richten.
