POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Radfahrer nach Unfall gesucht (03.03.2026)

Rottweil (ots)

Zwischen Neufra und Rottweil ist es am Dienstag, gegen 7 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Eine 50-Jährige war mit ihrem Mountainbike auf der Stuttgarter Straße unterwegs in Richtung Rottweil. Ihr kam auf dem Gehweg auf Höhe einer Brücke ein männlicher Radfahrer entgegen. Es folgte ein Frontalzusammenstoß der Beiden, durch den sich die Frau leicht verletzte. Doch nach einem kurzen Gespräch fuhr der Unfallbeteiligte gegen den Willen der 50-Jährigen davon. Ein Verwandter brachte sie in eine Klinik. Die Polizei in Rottweil sucht nach dem unfallflüchtigen Mountainbiker der in Richtung Neufra fuhr. Hinweise können, unter der Nummer 0741 / 4770, gemeldet werden.

