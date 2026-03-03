Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall mit Leichtverletztem (02.03.2026)

VS-Schwenningen - B 27 (ots)

Eine leichtverletzte Person ist die Folge eines Unfalls am Montag, gegen 13 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen den beiden Ausfahrten nach Schwenningen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 50-Jähriger in einem Audi einem am Stauende verkehrsbedingt wartenden Opel auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 28-Jährige im Opel leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Unfallermittlungen sucht das Polizeirevier Schwenningen nach Zeugen, die sich unter der Nummer 07720 / 85000, melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell