POL-KN: (VS-Schwenningen, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall mit Leichtverletztem (02.03.2026)
VS-Schwenningen - B 27 (ots)
Eine leichtverletzte Person ist die Folge eines Unfalls am Montag, gegen 13 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen den beiden Ausfahrten nach Schwenningen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 50-Jähriger in einem Audi einem am Stauende verkehrsbedingt wartenden Opel auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 28-Jährige im Opel leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Unfallermittlungen sucht das Polizeirevier Schwenningen nach Zeugen, die sich unter der Nummer 07720 / 85000, melden können.
