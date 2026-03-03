Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit E Scooter (01.03.2026)

VS-Schwenningen (ots)

An der Kreuzung Burg- und Hammerstraße hat sich am Sonntag, gegen 19 Uhr, ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Ein 41-jähriger VW-Fahrer übersah an der Kreuzung einen bevorrechtigten 20-Jähriugen auf einem E-Scooter. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

