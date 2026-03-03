PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße
"Am Brühl" - Auto erfasst Pedelec-Fahrer (02.03.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße / "Am Brühl" am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 16 Uhr bog ein 86-jähriger Kia-Fahrer von der Straße "Im Bühl" auf die Stockacher Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 60-Jährigen, der mit einem Pedelec unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
  • 03.03.2026 – 12:15

    POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Einfamilienhaus "Am Steinerbächle" (02.03.2026)

    Hilzingen (ots) - Am Montagnachmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus "Am Steinerbächle" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Innern durchwühlten sie anschließend sämtliche Zimmer, ob sie dabei etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:15

    POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen 23-Jährigen mit Pfefferspray an (02.03.2026)

    Konstanz (ots) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen bislang Unbekannte, die am Montagabend auf der Gustav-Schwab-Straße einen jungen Mann angegriffen haben. Gegen 22.40 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit zwei ihm fremden Personen in ein Streitgespräch. In dessen Verlauf sprühte ihm einer der beiden plötzlich und unvermittelt Pfefferspray ...

    mehr
