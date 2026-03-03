Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße

"Am Brühl" - Auto erfasst Pedelec-Fahrer (02.03.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße / "Am Brühl" am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 16 Uhr bog ein 86-jähriger Kia-Fahrer von der Straße "Im Bühl" auf die Stockacher Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 60-Jährigen, der mit einem Pedelec unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell