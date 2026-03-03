Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen 23-Jährigen mit Pfefferspray an (02.03.2026)

Konstanz (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen bislang Unbekannte, die am Montagabend auf der Gustav-Schwab-Straße einen jungen Mann angegriffen haben. Gegen 22.40 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit zwei ihm fremden Personen in ein Streitgespräch. In dessen Verlauf sprühte ihm einer der beiden plötzlich und unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Männer, zu denen nur bekannt ist, dass sie etwa 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet waren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell