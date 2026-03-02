Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) - 38-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (01.03.2026)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Bruderhofstraße einen 38-jährigen Mann gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit nicht zugelassenem Auto unterwegs war.

Gegen 06:45 Uhr kontrollierten Beamte einen Peugeot 206 im Stadtgebiet. Dabei stellten sie fest, dass für das Auto kein gültiger Versicherungsschutz bestand und die angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem verfügte der 38-Jährige über keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

