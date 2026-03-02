PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Lkr. Konstanz) - 38-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (01.03.2026)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Bruderhofstraße einen 38-jährigen Mann gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit nicht zugelassenem Auto unterwegs war.

Gegen 06:45 Uhr kontrollierten Beamte einen Peugeot 206 im Stadtgebiet. Dabei stellten sie fest, dass für das Auto kein gültiger Versicherungsschutz bestand und die angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem verfügte der 38-Jährige über keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

