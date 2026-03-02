Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Wohnmobil überschlägt sich auf Westtangente - Fahrer schwer verletzt (28.02.2026)

Konstanz (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Westtangente (L221) ein Wohnmobil überschlagen, wodurch sich ein 37-jähriger Mann schwer verletzt hat.

Gegen 11:30 Uhr kam der 37-Jährige mit einem Wohnmobil in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach kurzer Fahrt im Bankett lenkte er das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend erneut nach rechts ins Bankett. Dort überschlug sich das Wohnmobil zweimal.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Wohnmobil entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sowie mitgeführter Gasflaschen unterstützte die Feuerwehr Konstanz die Einsatzmaßnahmen. Ein Abschleppunternehmen transportierte das beschädigte Wohnmobil ab.

