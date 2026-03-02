Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Auseinandersetzung an der Weimarstraße - Zeugenaufruf (28.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hat sich am Samstag, gegen 20 Uhr, eine Körperverletzung ereignet, bei der sich mindestens eine Person verletzt hat. Nach einer vorangegangenen Körperverletzung am gleichen Abend trafen zwei Personengruppen auf dem Parkplatz erneut aufeinander. Wie zuvor kommt es zwischen den Gruppen zu einem Streit in welchem ein 60-Jähriger einen Schlagstock zieht. Damit schlug er auf einen 19-Jährigen ein, der versuchte den Streit zu schlichten. Er verletzte sich dadurch leicht. Der Senior entfernte sich im Anschluss daran mit seinem Begleiter von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier in Tuttlingen nimmt Hinweise zu dem Geschehen entgegen (07461 / 9410).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell