Schwarzwald Baar Kreis) Pfefferspray am Busbahnhof - Zeugenaufruf (27.02.2026)

Während einer Auseinandersetzung am Freitag hat ein Unbekannter am Busbahnhof einen 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht. Die beiden waren jeweils Teil einer Personengruppe die aus noch ungeklärtem Grund in Streit geriet. Im Zuge dessen zog der Eine das Spray und setzte es gegen sein Gegenüber ein. Auch tauschten die Beteiligten Beleidigungen aus. Vor dem Eintreffen der Polizei und des Krankenwagens suchte die Gruppe um den Täter das Weite. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) entgegen.

