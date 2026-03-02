POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Pfefferspray am Busbahnhof - Zeugenaufruf (27.02.2026)
VS-Villingen (ots)
Während einer Auseinandersetzung am Freitag hat ein Unbekannter am Busbahnhof einen 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht. Die beiden waren jeweils Teil einer Personengruppe die aus noch ungeklärtem Grund in Streit geriet. Im Zuge dessen zog der Eine das Spray und setzte es gegen sein Gegenüber ein. Auch tauschten die Beteiligten Beleidigungen aus. Vor dem Eintreffen der Polizei und des Krankenwagens suchte die Gruppe um den Täter das Weite. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
