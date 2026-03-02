POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Vereinsheim (27.02.2026 - 28.02.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Vereinsheim an der Trossinger Straße im Ortsteil Weigheim ein. Gewaltsam öffneten sie mehrere Türen und gelangten in die Vereinsstätte. Sie entwendeten elektronische Gegenstände und verließen die Örtlichkeit wieder. Der Sach- und Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, entgegen.
