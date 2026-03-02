Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Vorfahrtsunfall (01.03.2026)

Tuningen - B 523 (ots)

Beim Abbiegen auf der Bundesstraße 523 hat am Sonntag ein Autofahrer einen Entgegenkommenden übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Gegen 21:15 Uhr übersah ein 49-jähriger Jaguar-Fahrer, der in Richtung Tuningen unterwegs war, beim Linksabbiegen einen 66-jährigen Renault-Fahrer. Er stieß während des Abbiegens mit einem Anhänger des Renaults zusammen wodurch sowohl der Anhänger, wie auch der Jaguar von der Straße abkamen. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Die Feuerwehr musste zur Straßenreinigung und zwei Abschleppunternehmen für die Autos kommen.

