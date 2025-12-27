Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Pforzheim (ots)

Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen kam es in Pforzheim in der Kopernikusallee zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden, wurde das Einsatzstichwort durch die Integrierte Leitstelle Pforzheim frühzeitig erhöht und zusätzliche Kräfte alarmiert.Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Bewohner der Brandwohnung bereits in den Treppenraum gerettet, wo sich auch zwei weitere Bewohner des Hauses befanden. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, eine Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht erforderlich. Insgesamt waren zwei Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Durch die schnelle Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar. Im Einsatz waren 8 Fahrzeuge und rund 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pforzheim sowie der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell