Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - 76-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Rhodt (ots)

Weil er ein Kind auf einem Mountainbike übersah, das von der Mühlgasse in die Theresienstraße abbog, kollidierte am Sonntagmittag (01.03.2026, 14:30 Uhr) ein 76-jähriger Pedelecfahrer mit diesem und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Kopfverletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Vorbildlich: Beide Unfallbeteiligten trugen einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell