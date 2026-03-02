POL-PDLD: Rhodt - 76-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt
Rhodt (ots)
Weil er ein Kind auf einem Mountainbike übersah, das von der Mühlgasse in die Theresienstraße abbog, kollidierte am Sonntagmittag (01.03.2026, 14:30 Uhr) ein 76-jähriger Pedelecfahrer mit diesem und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Kopfverletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Vorbildlich: Beide Unfallbeteiligten trugen einen Fahrradhelm.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
