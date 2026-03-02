PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - 76-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

POL-PDLD: Rhodt - 76-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Rhodt (ots)

Weil er ein Kind auf einem Mountainbike übersah, das von der Mühlgasse in die Theresienstraße abbog, kollidierte am Sonntagmittag (01.03.2026, 14:30 Uhr) ein 76-jähriger Pedelecfahrer mit diesem und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Kopfverletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Vorbildlich: Beide Unfallbeteiligten trugen einen Fahrradhelm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren